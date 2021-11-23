«Просто пытка для молодежи»: глава СК призвал отменить ЕГЭ

Глава Следственного комитета назвал ЕГЭ пыткой и предложил вернуть советскую систему образования

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Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нужно отменить. По его мнению, это просто пытка для школьников. Бастрыкин призвал возродить советскую систему образования, которая «была лучшей в мире». Рособрнадзор ранее сообщил, что считает отмену ЕГЭ необоснованной. Отказ от аттестации в таком формате, по мнению службы, ухудшит качество образования.

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Бастрыкин отметил, что качество советского образования было неоспоримо. Он считает, что Россия должна стремиться вернуть подобный уровень, чему ЕГЭ никак не способствует.

«На это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ <...> Это просто пытка какая-то для молодежи», — сообщил он на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Бастрыкин также ранее критиковал дистанционное обучение. Он заявил, что в таком формате материал усваивается хуже, чем в традиционном.

ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников российских школ с 2009 года. Он служит одновременно вступительным экзаменом в вузы. Высшие учебные заведения на свое усмотрение могут проводить собственные дополнительные испытания для абитуриентов.

Бастрыкин не первый, кто хочет отменить обязательный ЕГЭ. В сентябре группа депутатов от партии КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, который предлагает дать школьникам выбор: сдавать ЕГЭ или обязательные выпускные экзамены по русскому, математике и литературе.

Депутат Думы, член комитета по образованию и науки, кандидат исторических наук Алдар Дамдинов заявил, что подобные законопроекты не проходят слушания в парламенте, поскольку авторы инициатив не предлагают достаточно проработанных и конкретных альтернатив. По его словам, за период работы Госдумы прошлого созыва (с 2016-го по октябрь 2021-го) в нижнюю палату парламента уже вносили около пяти проектов от разных фракций об отмене ЕГЭ. «Это чисто политический и популистский заход: «Мы за то, чтобы отменить, а дальше придумайте сами, что с этим делать». Конечно, такие законопроекты просто отклоняются, и они [авторы инициатив] сами понимают, что такие законы не пройдут», — сообщил он.

Председатель комитета Госдумы прошлого созыва по образованию и науке Максим Зайцев в мае заявил, что рано или поздно в России откажутся от ЕГЭ и вернутся к «традиционным экзаменам».

«В этом заинтересованы вузы, и в этом заинтересованы люди», — считает он.

По словам депутата, в его комитете регулярно поднимается вопрос о несостоятельности ЕГЭ. Среди недостатков то, что школьники с первого класса начинают готовиться к экзамену и перестают глубоко изучать предметы. Зайцев подчеркнул, что для учащихся становятся важны баллы, а не знания.

Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой говорил, что ЕГЭ учит формальным навыкам заполнения бланков и мешает воспитать достойную молодежь.

«Пока их учат правильно заполонять клеточки на экзаменах и проходить тесты с вариантами ответов, никакие интерактивные доски не исправят ситуацию и не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну», — указал он.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин также предлагал позволить школьникам выбирать между ЕГЭ либо другой формой сдачи экзаменов. «Во-первых, ЕГЭ бы не стали сдавать те ребята, которые не рвутся сразу в вузы, тем более столичные. Во-вторых, от этой позиции выиграли бы ребята с хорошими творческими способностями», — пояснил Смолин. Как подчеркнул депутат, ЕГЭ имеет ряд негативных последствий. В частности, школьники, которые готовятся сдавать только несколько предметов, плохо осваивают программу остальных.

В то же время Рособрнадзор считает отмену ЕГЭ необоснованной. «Это может привести к понижению качества образования, так как единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению», — настаивает служба. Ведомство отметило, что экзамен подтвердил свою эффективность как механизм отбора абитуриентов для поступления в вузы.

Директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко призывала учителей и родителей перестать нагнетать вокруг детей стрессовую обстановку из-за ЕГЭ. «Классическая фраза педагогов: «Вам ЕГЭ сдавать!» И этим ЕГЭ детей пугают. В результате на ОГЭ и ЕГЭ вырабатывается ассоциация, что это страшно, неприятно, опасно. Потому что на кону стоит несдача экзамена, а значит, вроде бы и жизнь не удалась. Это слишком большая эмоциональная нагрузка», — сказала она. Шевченко указала, что сам ЕГЭ полезен, поскольку дает равные возможности для поступления ученикам со всей страны.

Президент России Владимир Путин говорил, что ЕГЭ часто критикуют и не зря, однако у системы есть свои плюсы.

«Система ЕГЭ <…> вызывает подчас очень справедливую критику со стороны тех, кто не приемлет такую форму выявления знаний и поступления в высшие учебные заведения», — сообщил президент.