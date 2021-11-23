Алентову порадовал смех на прощании с Гаркалиным

«Редко на похоронах звучит смех. И это очень хорошо, что в зале смеются. Валера был близок нашей семье, хотя встречались мы редко. В нашей среде, если о тебе все хорошо говорят, значит, ни черта ты не стоишь. Но Валера был исключением. У него была Катенька, жена. Не у всех случается такая Катенька. Даже когда смерть ожидаема, ты не можешь сказать человеку, что он исключительный. А Валера был исключительным, и сегодня я ему об этом говорю. Большое спасибо, что ты случился в нашей жизни», – сказала Алентова.