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Алентова похвалила смеявшихся на прощании с Гаркалиным

Деловая газета "Взгляд"
18 минут назад

Актриса Вера Алентова похвалила студентов, которые во время прощания с актером Валерием Гаркалиным смеялись.

Алентову порадовал смех на прощании с Гаркалиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прощание с артистом пришли студенты ГИТИСа, они с балкона очень эмоционально реагировали на истории о Гаркалине, которые рассказывали друзья и коллеги актера, сообщает «Московский комсомолец».

«Редко на похоронах звучит смех. И это очень хорошо, что в зале смеются. Валера был близок нашей семье, хотя встречались мы редко. В нашей среде, если о тебе все хорошо говорят, значит, ни черта ты не стоишь. Но Валера был исключением. У него была Катенька, жена. Не у всех случается такая Катенька. Даже когда смерть ожидаема, ты не можешь сказать человеку, что он исключительный. А Валера был исключительным, и сегодня я ему об этом говорю. Большое спасибо, что ты случился в нашей жизни», – сказала Алентова.

Напомним, церемония прощания с актером и педагогом Валерием Гаркалиным завершилась в Учебном театре ГИТИСа в Москве.

Валерий Гаркалин умер в субботу в возрасте 67 лет. Он болел коронавирусной инфекцией. Гаркалин, по данным источников СМИ, скончался из-за полиорганной недостаточности и септического шока, которые вызвала коронавирусная инфекция.

Общество,Вера Алентова,Московский комсомолец,
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