В Москве простились с Валерием Гаркалиным

Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ, театральным педагогом Валерием Гаркалиным состоялось во вторник в Учебном театре ГИТИСа в Москве, сообщает ТАСС.

Попрощаться с актером пришли близкие, коллеги, студенты и поклонники артиста. Гроб с телом был установлен на сцене Учебного театра, вокруг него - венки и цветы. Играла тихая музыка. В холле висели фотографии Гаркалина.

Актер и режиссер Игорь Угольников назвал Гаркалина человеком удивительной энергии. "Солнечный, удивительной энергии, удивительного юмора человек", - сказал Угольников.