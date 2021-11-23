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В Москве простились с Валерием Гаркалиным

Александр Котлеткин
1 час назад

Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ, театральным педагогом Валерием Гаркалиным состоялось во вторник в Учебном театре ГИТИСа в Москве, сообщает ТАСС.

Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ, театральным педагогом Валерием Гаркалиным состоялось во вторник в Учебном театре ГИТИСа в Москве, сообщает ТАСС.
1/10 Прощание с актером театра и кино, народным артистом РФ, театральным педагогом Валерием Гаркалиным состоялось во вторник в Учебном театре ГИТИСа в Москве, сообщает ТАСС.
Фото: РИА Новости
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Попрощаться с актером пришли близкие, коллеги, студенты и поклонники артиста.
2/10 Попрощаться с актером пришли близкие, коллеги, студенты и поклонники артиста.
Фото: РИА Новости
Гроб с телом был установлен на сцене Учебного театра, вокруг него - венки и цветы.
3/10 Гроб с телом был установлен на сцене Учебного театра, вокруг него - венки и цветы.
Фото: РИА Новости
Играла тихая музыка. В холле висели фотографии Гаркалина.
4/10 Играла тихая музыка. В холле висели фотографии Гаркалина.
Фото: РИА Новости
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Актер и режиссер Игорь Угольников назвал Гаркалина человеком удивительной энергии. "Солнечный, удивительной энергии, удивительного юмора человек", - сказал Угольников.
5/10 Актер и режиссер Игорь Угольников назвал Гаркалина человеком удивительной энергии. "Солнечный, удивительной энергии, удивительного юмора человек", - сказал Угольников.
Фото: ТАСС
Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет в результате осложнений, вызванных COVID-19, болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем.
6/10 Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет в результате осложнений, вызванных COVID-19, болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем.
Фото: РИА Новости
Мужчина несет траурный венок на церемонию прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в учебном центре ГИТИСа в Москве.
7/10 Мужчина несет траурный венок на церемонию прощания с народным артистом России Валерием Гаркалиным в учебном центре ГИТИСа в Москве.
Фото: РИА Новости
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На церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным в Учебном театре ГИТИСа.
8/10 На церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным в Учебном театре ГИТИСа.
Фото: ТАСС
Вынос гроба с телом народного артиста России Валерия Гаркалина после церемонии прощания в учебном центре ГИТИСа в Москве.
9/10 Вынос гроба с телом народного артиста России Валерия Гаркалина после церемонии прощания в учебном центре ГИТИСа в Москве.
Фото: РИА Новости
Вынос гроба после церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным у здания Учебного театра ГИТИСа.
10/10 Вынос гроба после церемонии прощания с актером Валерием Гаркалиным у здания Учебного театра ГИТИСа.
Фото: ТАСС

Попрощаться с актером пришли близкие, коллеги, студенты и поклонники артиста. Гроб с телом был установлен на сцене Учебного театра, вокруг него - венки и цветы. Играла тихая музыка. В холле висели фотографии Гаркалина.

Актер и режиссер Игорь Угольников назвал Гаркалина человеком удивительной энергии. "Солнечный, удивительной энергии, удивительного юмора человек", - сказал Угольников.

Валерий Гаркалин скончался 20 ноября в возрасте 67 лет в результате осложнений, вызванных COVID-19, болезнь протекала на фоне хронических проблем с сердцем.

Общество,Фото,Игорь Угольников,ИТАР-ТАСС,
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