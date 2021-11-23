У части россиян выявили мукормикоз после COVID

В России зафиксировали очередной случай заболевания мукормикозом — пресловутой «чёрной плесенью» — опасным последствием перенесённого коронавируса.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук Павел Попов, специалист из Ильинской больницы в Подмосковье.

По словам Попова, мукормикоз был зафиксирован у одной из его пациенток, переболевшей ковидом. Как отмечается, через два месяца после болезни женщина обратила внимание на небольшое безболезненное уплотнение в левой половине носа. Вместе с этим перестал видеть левый глаз, появились слезотечения.

Женщине провели КТ и МРТ околоносовых пазух и обнаружили распространённый патологический процесс в виде множественных сливных мягкотканных инфильтратов — скопления в тканях организма клеточных элементов с примесью крови и лимфы. Эти скопления вызывают деструкцию костей лицевого черепа, основания черепа, лобной кости.

Некоторые коллеги Попова утверждают, что к ним такие пациенты никогда не попадали, а коллега из Самары сказал, что столкнулся уже с десятком подобных случаев, у всех пациентов коронавирус протекал на фоне диабета.