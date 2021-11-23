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В России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса

Елена Прошина
30 минут назад

За последние сутки в России было выявлено 33 996 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6% не имели клинических проявлений болезни, сообщает портал Стопкоронавирус.рф.

В России выявлено 33 996 новых случаев коронавируса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последние 24 часа было зафиксировано 1 243 летальных исхода в 85 регионах. Полностью выздоровел за это время 36 051 пациент.

Наиболее сложная ситуация с количеством заболевших COVID-19 россиян складывается в Москве - 2 749 случая, а также Московской и Самарской областях - 1 871 и 1 529 случаев соответственно.

Так, в столице за последние сутки были госпитализированы с коронавирусом 975 человек, на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 669 пациентов. Полностью выздоровели за это время в Москве 5 351 человек, скончались 96 заболевших.

Меньше всего заболевших коронавирусом было выявлено в республике Калмыкия - 27 случаев, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 14 и 10 соответственно.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 9 400 835 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, вылечились 8 089 694 пациентов.

Согласно мировой статистике, опирающейся на данные Минздравов стран, Россия находится на 5 месте по общему числу заболевших коронавирусом за весь период эпидемии COVID-19.

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