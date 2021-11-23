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В РФ придумали наказание за отказ показывать QR-код в транспорте

Ura.Ru
43 минуты назад

В Казани начнут привлекать к ответственности задерживающих транспорт из-за отсутствия QR-кодов. Об этом заявили в городском МУП «Метроэлектротранс».

Россиянам придумали наказание за отказ показать QR-код в транспорте
Фото: ТАССТАСС

«Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта. МУП „Метроэлектротранс“ будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик», — сообщается в telegram-канале предприятия.

По данным предприятия, от вчерашнего нарушителя, устроившего пробку трамваев, потребуют возместить ущерба на сумму 6,4 тысяч рублей. «Скандалиста вывели из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили в «Метроэлектротранс».

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За утро 22 ноября в Казани из общественного транспорта высадили более 500 пассажиров без QR-кодов. Накануне власти Татарстана усилили эпидемиологические меры из-за коронавируса, уточняет «Федеральное агентство новостей». Известно о двух случаях нападения на кондукторов из-за проверки QR-кодов в Татарстане, передает MK.RU.

Общество,Московский комсомолец,РИА ФАН,
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