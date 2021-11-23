Россиянам придумали наказание за отказ показать QR-код в транспорте

В Казани начнут привлекать к ответственности задерживающих транспорт из-за отсутствия QR-кодов. Об этом заявили в городском МУП «Метроэлектротранс».

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«Пассажиры, задерживающие подвижной состав из-за отсутствия QR-кодов, понесут ответственность за простой транспорта. МУП „Метроэлектротранс“ будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик», — сообщается в telegram-канале предприятия.

По данным предприятия, от вчерашнего нарушителя, устроившего пробку трамваев, потребуют возместить ущерба на сумму 6,4 тысяч рублей. «Скандалиста вывели из трамвая, на него был составлен протокол об административном правонарушении», — сообщили в «Метроэлектротранс».