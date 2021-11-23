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В Госдуме заявили о преследовании российских граждан в США

Lenta.ru
20 минут назад

В Госдуме заявили, что за год не менее 300 россиян подверглись преследованию спецслужбами США. Об этом сообщает РИА Новости.

Сотни российских граждан подверглись преследованию в США
Фото: ТАССТАСС

Комитете Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о недопустимости дискриминации российских соотечественников в США.

В документе сказано, что из-за жесткого давления властей США 18 ноября 2021 года приостановил работу Координационный совет организаций российских соотечественников США.

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Ранее сообщалось, что Госдума рассматривает действия Соединенных Штатов в отношении российских соотечественников как недружественные. Проект соответствующего заявления палаты был размещен в думской электронной базе. Обыски, допросы, а также изъятие личных вещей грубо нарушают права соотечественников на возможность поддерживать связь с Россией.

Общество,Госдума,
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