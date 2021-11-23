Сотни российских граждан подверглись преследованию в США

В Госдуме заявили, что за год не менее 300 россиян подверглись преследованию спецслужбами США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Комитете Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о недопустимости дискриминации российских соотечественников в США.

В документе сказано, что из-за жесткого давления властей США 18 ноября 2021 года приостановил работу Координационный совет организаций российских соотечественников США.