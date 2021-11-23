В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

В Одинцово появится новый природный заказник

Вести Подмосковья
1 час назад

Министерство природных ресурсов и экологии России согласовало проект нового природного заказника. Он будет располагаться в Одинцово. Чтобы заказник появился, придется реорганизовать и укрупнить ООПТ местного значения.

В Одинцово появится новый природный заказник
Фото: пресс-служба Минэкологии Московской областипресс-служба Минэкологии Московской области

Таким образом, уникальные экосистемы, в числе которых реки Дубешня и Разварня, а также верховое болото Воронино, будут и далее находиться под охраной. Но территория станет более комфортной для обитающих там птиц и зверей. Уже известно, что площадь охраняемой территории составит 9 724 гектара. Здесь обитают 98 видов животных. Среди них есть краснокнижные. Их 17. В ООПТ также есть 14 видов особо охраняемой флоры.

В Подмосковье уделяют особое внимание экологии. На ее развитие выделяют буквально миллиарды рублей. Например, в предстоящем году экология Подмосковья получит 15 млрд рублей.

Общество,Минприроды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители