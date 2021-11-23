В Одинцово появится новый природный заказник

Таким образом, уникальные экосистемы, в числе которых реки Дубешня и Разварня, а также верховое болото Воронино, будут и далее находиться под охраной. Но территория станет более комфортной для обитающих там птиц и зверей. Уже известно, что площадь охраняемой территории составит 9 724 гектара. Здесь обитают 98 видов животных. Среди них есть краснокнижные. Их 17. В ООПТ также есть 14 видов особо охраняемой флоры.