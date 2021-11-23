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Российских дачников предупредили о новом штрафе зимой

Passion.ru
16 минут назад

Юрист общественной приемной Союз садоводов России Надия Айнетдинова предупредила дачников, владеющих участком в СНТ (садовых некоммерческих товариществах), о возможных штрафах за неубранный снег.

Российских дачников предупредили о новом штрафе зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О неожиданных расходах зимой специалист рассказала в беседе с URА.RU.

«Проезд — это ответственность самого СНТ. Если не убирает снег на землях общего пользования, то таким образом оно совершает административное правонарушение, и будут штрафовать юридическое лицо. Оно не соблюдает требования об обеспечении доступа всем службам экстренной помощи. Это будет ущерб для всех. Штраф будут платить из взносов. Значит, они пойдут на штраф вместо обеспечения жизнедеятельности товарищества», — сказала Надия Айнетдинова.

Как сообщил председатель Общероссийской организации «Садоводы России», экс-депутат Госдумы РФ Андрей Туманов, СНТ редко получают подобные штрафы.

«Обычно не штрафуют. Почти никто не чистит дороги. Это дорого. Если оштрафуют, то на товарищество штраф где-то 100 тысяч рублей, а в кассе — ноль рублей. А как взыскивать? Денег нет, а там одни старушки», — добавил он и отметил, что в любом товариществе имеется множество нарушений, на которые инспекторы обычно закрывают глаза.

Общество,Андрей Туманов,Госдума,
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