«Это дурдом»: россиян ужаснул «адский» досмотр в аэропорту Египта

Российские туристы пожаловались на «адский» досмотр в аэропорту Шарм-эль-Шейха, на который уходит шесть часов. Видео из аэропорта опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
«Я никогда больше не полечу в Египет! Да никто больше сюда не полетит, это дурдом! Это первый досмотр, таких будет еще пять» - рассказали журналистам стоящие в очередях туристы.
В какой-то момент люди начали скандировать: «Свободу, свободу!». По словам пассажиров, для сотен собравшихся людей сотрудники аэропорта выставили всего две рамки металлодетектора.
«На вопросы, почему вы не добавляете рамок, нам говорили - все вопросы к вашему правительству, которое эти требования безопасности и ввело», - рассказала одна из туристок.
Строгие правила досмотра в Египте ввели, чтобы возобновить авиасообщение с Россией. Авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что РФ предлагала «простую схему - довести обеспечение безопасности до российских стандартов», для обмена опытом в Египет приезжали российские специалисты.
31 октября 2015 году на борту самолета «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург, был совершен теракт. Его жертвами стали 224 человека - все пассажиры и члены экипажа.
После этого Россия приостановила регулярные рейсы в Египет. Впоследствии власти восстановили сообщение с Каиром, но не с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом, которые долго не могли пройти аттестацию по мерам авиационной безопасности.
С 9 августа 2021-го Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами. С 27 августа количество регулярных рейсов в Шарм-эль-Шейх и Хургаду выросло в три раза, к их выполнению подключилось больше авиакомпаний. С 9 ноября все остававшиеся ограничения отменили, туроператоры смогли формировать недорогие чартерные программы в Египет.