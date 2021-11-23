«Это дурдом»: россиян ужаснул «адский» досмотр в аэропорту Египта

Российские туристы пожаловались на «адский» досмотр в аэропорту Шарм-эль-Шейха, на который уходит шесть часов. Видео из аэропорта опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

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«Я никогда больше не полечу в Египет! Да никто больше сюда не полетит, это дурдом! Это первый досмотр, таких будет еще пять» - рассказали журналистам стоящие в очередях туристы.

В какой-то момент люди начали скандировать: «Свободу, свободу!». По словам пассажиров, для сотен собравшихся людей сотрудники аэропорта выставили всего две рамки металлодетектора.

«На вопросы, почему вы не добавляете рамок, нам говорили - все вопросы к вашему правительству, которое эти требования безопасности и ввело», - рассказала одна из туристок.

Строгие правила досмотра в Египте ввели, чтобы возобновить авиасообщение с Россией. Авиаэксперт Роман Гусаров отметил, что РФ предлагала «простую схему - довести обеспечение безопасности до российских стандартов», для обмена опытом в Египет приезжали российские специалисты.

31 октября 2015 году на борту самолета «Когалымавиа», направлявшегося из Шарм-Эль-Шейха в Санкт-Петербург, был совершен теракт. Его жертвами стали 224 человека - все пассажиры и члены экипажа.

После этого Россия приостановила регулярные рейсы в Египет. Впоследствии власти восстановили сообщение с Каиром, но не с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом, которые долго не могли пройти аттестацию по мерам авиационной безопасности.