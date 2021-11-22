Что достанется наследникам Нины Руслановой

Стало известно, какое наследство оставила покойная актриса Нина Русланова.
Адвокат Александр Бенхин рассказал «Телепрограмме», что в случае, если Русланова не оставила завещания, все ее имущество может перейти к наследнице первой очереди - дочери Олесе Рудаковой, появившейся на свет в браке с предпринимателем Геннадием Рудаковым.
«Наследство в России вручается в порядке очередности. Дочь в данном случае будет наследником первой очереди», - заявил адвокат.
По его словам, в течение полугода с момента смерти Нины Руслановой могут объявиться наследники второй и третьей очереди, которые также имеют право претендовать на наследство актрисы.
Если же Русланова составила завещание, в нем она могла распорядиться имуществом по своему усмотрению, отметил Александр Бенхин.
По информации издания, все наследство Нины Руслановой ограничивается однокомнатной квартирой с видом на Арбат. Несколько лет назад благодаря телевизионной программе в квартире был сделан современный ремонт.
Напомним, народная артистка России Нина Русланова умерла 21 ноября на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Дочь актрисы Олеся Рудакова обвинила врачей в смерти матери.