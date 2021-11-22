Что достанется наследникам Нины Руслановой

Стало известно, какое наследство оставила покойная актриса Нина Русланова.

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Адвокат Александр Бенхин рассказал «Телепрограмме», что в случае, если Русланова не оставила завещания, все ее имущество может перейти к наследнице первой очереди - дочери Олесе Рудаковой, появившейся на свет в браке с предпринимателем Геннадием Рудаковым.

«Наследство в России вручается в порядке очередности. Дочь в данном случае будет наследником первой очереди», - заявил адвокат.

По его словам, в течение полугода с момента смерти Нины Руслановой могут объявиться наследники второй и третьей очереди, которые также имеют право претендовать на наследство актрисы.

Если же Русланова составила завещание, в нем она могла распорядиться имуществом по своему усмотрению, отметил Александр Бенхин.

По информации издания, все наследство Нины Руслановой ограничивается однокомнатной квартирой с видом на Арбат. Несколько лет назад благодаря телевизионной программе в квартире был сделан современный ремонт.