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Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19

Lenta.ruиещё 5
41 минуту назад

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости назвал условие окончания пандемии COVID-19.

Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19
Фото: ReutersReuters

По его словам, это произойдет в том случае, если у 70-75 процентов населения будет необходимое количество антител.

Ранее в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заявили о безопасности вакцины против COVID-19 для детей. Заместитель руководителя организации Денис Логунов отметил, что центр располагает данными проверки препарата от COVID-19 для несовершеннолетних, которая показала безопасность вещества для организма.

Общество,Денис Логунов,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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