Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости назвал условие окончания пандемии COVID-19.

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По его словам, это произойдет в том случае, если у 70-75 процентов населения будет необходимое количество антител.