Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с РИА Новости назвал условие окончания пандемии COVID-19.
По его словам, это произойдет в том случае, если у 70-75 процентов населения будет необходимое количество антител.
Ранее в национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи заявили о безопасности вакцины против COVID-19 для детей. Заместитель руководителя организации Денис Логунов отметил, что центр располагает данными проверки препарата от COVID-19 для несовершеннолетних, которая показала безопасность вещества для организма.