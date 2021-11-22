Первый российский регион установил режим самоизоляции для непривитых

Власти Ханты-Мансийскго автономного округа – Югры с 22 ноября по 5 декабря ввели режим самоизоляции для непривитых и непереболевших коронавирусом жителей ряда муниципалитетов, следует из постановления губернатора округа.
«Установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан <…> за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесших заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что подтверждено двухмерным штриховым кодом (QR-код) либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесенного заболевания», - говорится в документе.
Отмечается, что режим распространяется на жителей городских округов Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинского муниципального района (с. Леуши, пгт Луговой, пгт. Междуреченский, пг. Мортка, п. Мулымья).
Им запрещается покидать место жительства за исключением обращения за медпомощью, оказания помощи близким родственникам старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями; следования к месту работы, к организациям общественного питания, в аптеку, в магазины, торгующими продуктами и товарами первой необходимости, а также в компании, оказывающие ритуальные услуги. Можно гулять в парках и скверах, соблюдая социальную дистанцию, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, а также выносить мусор.