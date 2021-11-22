Первый российский регион установил режим самоизоляции для непривитых

«Установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан <…> за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесших заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что подтверждено двухмерным штриховым кодом (QR-код) либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесенного заболевания», - говорится в документе.

Им запрещается покидать место жительства за исключением обращения за медпомощью, оказания помощи близким родственникам старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями; следования к месту работы, к организациям общественного питания, в аптеку, в магазины, торгующими продуктами и товарами первой необходимости, а также в компании, оказывающие ритуальные услуги. Можно гулять в парках и скверах, соблюдая социальную дистанцию, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, а также выносить мусор.