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В Югре ввели режим самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов

ТАССиещё 1
23 минуты назад

Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ввели с 22 ноября по 5 декабря режим обязательной самоизоляции для непривитых от ковида жителей трех городов и ряда поселений Кондинского района. Об этом говорится в опубликованном в понедельник постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.

В российском регионе ввели режим самоизоляции для непривитых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Постановляю: установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесших заболевание коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - отмечается в документе.

Прививка от COVID может стать обязательной для ряда профессий

Общество,Наталья Комарова,
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