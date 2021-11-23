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В Москве простились с Валерием Гаркалиным

Москва24иещё 7
1 час назад

В Москве завершилась церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом России, педагогом Валерием Гаркалиным. Мероприятие проходило в Учебном театре ГИТИСа.Почтить память артиста пришли члены семьи, его студенты, а также друзья и коллеги.

Похороны Гаркалина пройдут на Миусском кладбище.

Актер скончался на 68-м году жизни после заболевания COVID-19. Он был госпитализирован в начале октября, впоследствии его состояние ухудшилось.

Артист родился 11 апреля 1954 года в Москве. Гаркалин выступал в Театре сатиры, позже присоединился к Московскому театру имени Пушкина. Дебютировал в кино в 1989 году в криминальной мелодраме Сергея Бодрова – старшего и Александра Буравского "Катала". Также широко известен по комедии "Ширли-мырли".

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