В Москве простились с Валерием Гаркалиным

В Москве завершилась церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом России, педагогом Валерием Гаркалиным. Мероприятие проходило в Учебном театре ГИТИСа.Почтить память артиста пришли члены семьи, его студенты, а также друзья и коллеги.

Похороны Гаркалина пройдут на Миусском кладбище.

Актер скончался на 68-м году жизни после заболевания COVID-19. Он был госпитализирован в начале октября, впоследствии его состояние ухудшилось.