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Россияне в регионах начали подавать иски против введения QR-кодов

News.ru
1 час назад

Россияне в регионах начали подавать иски с требованием признать распоряжения губернаторов и местных правительств о введении QR-кодов антиконституционными. Например, правозащитники намерены оспорить постановление правительства Хабаровского края в части, которая относится к ограничениям на оказание услуг в торговых центрах, рассказал юрист Руслан Устьянцев изданию Live 24.

Россияне начали подавать иски против введения QR-кодов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На данный момент происходит большое количество злоупотреблений со стороны самих работников торговых центров. В постановлении не сказано, что нужно запретить доступ, не впускать или выгонять посетителей. К юристу уже обратился один из потерпевших, к которому необоснованно была применена физическая сила. Его сотрудники ТЦ чуть ли не избили и вышвырнули на улицу, буквально «как собаку», — сообщает издание.

По словам юристов, в регионах готовятся к подаче ещё десятки заявлений, в поддержку которых собираются подписи. Так, юрист Рамиль Хисамутдинов из Томска сообщил о почти 600 подписях под иском об оспаривании внедрения QR-кодов губернатором Томской области. Тысячу подписей ему удалось собрать в поддержку жалобы в прокуратуру.

Истцы не считают себя антипрививочниками или оппозицией, большинство из них лишь хочет, чтобы региональные законы не противоречили Конституции и не возникло «цифровое рабство».

Ранее из общественного транспорта в Казани утром высадили более 500 пассажиров, которые не смогли предоставить QR-коды. Система действует на пассажирских перевозках в регионе с понедельника, 22 ноября.

Общество,Генпрокуратура РФ,
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