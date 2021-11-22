Умершей от COVID жительнице Перми выдали QR-код

Женщина рассказала, что ее родственница из Лысьвы заболела и сначала долго не могла вызвать врача. Врач пришел к пациентки через два дня и назначил лечение, а через несколько часов после того, как у женщины подтвердился коронавирус, она умерла. Еще через 12 дней, 20 ноября, умершей женщине пришел QR-код о перенесенном заболевании в личном кабинете «Госуслуг».