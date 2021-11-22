Умершей от COVID жительнице Перми выдали QR-код

В Пермском крае жительница Лысьвы, которая умерла от коронавируса, получила QR-код через портал «Госуслуг», сообщила ее родственница в группе «Подслушано Пермь» в«ВКонтакте».
«У моего мужа заболела бабушка, 08.11 пришел положительный результат на ковид, позже бабушки не стало. Потом ей присвоили QR-код», – приводит ее слова Ura.ru.
На скрине с «Госуслуг», который приложила родственница умершей, указана дата выздоровления 20 ноября.
Женщина рассказала, что ее родственница из Лысьвы заболела и сначала долго не могла вызвать врача. Врач пришел к пациентки через два дня и назначил лечение, а через несколько часов после того, как у женщины подтвердился коронавирус, она умерла. Еще через 12 дней, 20 ноября, умершей женщине пришел QR-код о перенесенном заболевании в личном кабинете «Госуслуг».
Ранее сообщалось, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг требуют от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.