В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Умершей от COVID жительнице Перми выдали QR-код

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

В Пермском крае жительница Лысьвы, которая умерла от коронавируса, получила QR-код через портал «Госуслуг», сообщила ее родственница в группе «Подслушано Пермь» в«ВКонтакте».

Умершей от COVID жительнице Перми выдали QR-код
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У моего мужа заболела бабушка, 08.11 пришел положительный результат на ковид, позже бабушки не стало. Потом ей присвоили QR-код», – приводит ее слова Ura.ru.

На скрине с «Госуслуг», который приложила родственница умершей, указана дата выздоровления 20 ноября.

Женщина рассказала, что ее родственница из Лысьвы заболела и сначала долго не могла вызвать врача. Врач пришел к пациентки через два дня и назначил лечение, а через несколько часов после того, как у женщины подтвердился коронавирус, она умерла. Еще через 12 дней, 20 ноября, умершей женщине пришел QR-код о перенесенном заболевании в личном кабинете «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг требуют от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.

Общество,РИА Ura.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители