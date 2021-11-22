Россиянам разъяснили новые правила въезда на Кубу

Российским туристам, планирующим отдых на Кубе, разъяснили правила въезда в республику с 15 ноября. Памятка опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Согласно нововведениям, путешественники, отправляющиеся на Кубу, должны за 72 часа, но не позднее, чем за 12 часов до вылета заполнить электронную форму D'Viajeros и получить QR-код.

В анкету вносятся паспортные данные туриста, контактная информация, дата и номер рейса, информация о багаже, аэропорт прилета, данные о месте проживания в республике, сведения о наличии симптомов коронавируса за последние 15 дней и наименование медицинского документа, с которым пассажир въезжает в страну (сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на COVID-19).

После заполнения формы путешественник получит на указанную им электронную почту QR-код, который рекомендуется сохранить себе на мобильный телефон или распечатать. Уточняется, что заполнять D'Viajeros необходимо на каждого члена семьи, в том числе на несовершеннолетних.

Уточняется, что до 31 декабря 2021 года для въезда на Кубу будут приниматься как бумажные, так и электронные анкеты, однако с 1 января 2022 года бумажный вариант будет упразднен.