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Застрявших российских туристов в Египетском аэропорту сняли на видео

Александр Кузьмин
50 минут назад

Туристы из Москвы снова застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Для россиян там действует особый режим. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

Как сообщают застрявшие в аэропорту москвичи, чтобы зайти в аэропорт - понадобилось более трех часов. Полтора часа ушло на ожидание паспортного контроля. Граждане россии массово опаздывают на рейсы.

И это не первые жалобы на курортные аэропорты Египта - уже на протяжении нескольких месяцев люди жалуются на очереди еще при заходе в терминал. На каждом из этапов досмотра выделяют максимум две рамки, через которые по очереди проходят все пассажиры.

Общество,Видео,Аэропорт Шарм-эш-Шейх,
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