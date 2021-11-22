Застрявших российских туристов в Египетском аэропорту сняли на видео

Как сообщают застрявшие в аэропорту москвичи, чтобы зайти в аэропорт - понадобилось более трех часов. Полтора часа ушло на ожидание паспортного контроля. Граждане россии массово опаздывают на рейсы.

И это не первые жалобы на курортные аэропорты Египта - уже на протяжении нескольких месяцев люди жалуются на очереди еще при заходе в терминал. На каждом из этапов досмотра выделяют максимум две рамки, через которые по очереди проходят все пассажиры.