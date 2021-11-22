Вильфанд предупредил о погодных аномалиях

«Прогноз значительных отрицательных аномалий. Это Эвенкия в Сибири (10-11 градусов ниже нормы), минимальные значения 31-38 градусов ниже нуля. В центре Красноярского края аномалия -10 градусов, до -34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до -7 градусов, морозы - до -30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза. В остальных регионах умеренная и теплая погода», – рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.