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Гидрометцентр предупредил о резких погодных аномалиях

Свободная прессаиещё 3
16 минут назад

Температурные аномалии ждут в ближайшие дни жителей ряда регионов России. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд предупредил о погодных аномалиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прогноз значительных отрицательных аномалий. Это Эвенкия в Сибири (10-11 градусов ниже нормы), минимальные значения 31-38 градусов ниже нуля. В центре Красноярского края аномалия -10 градусов, до -34 градусов в абсолютном значении. В Иркутской области аномалия до -7 градусов, морозы - до -30. На Чукотке на 10 градусов ниже нормы, там около 35-37 градусов мороза. В остальных регионах умеренная и теплая погода», – рассказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Резкое похолодание ближе к середине недели ожидает также жителей Урала и Поволжья. А вот в Красноярском крае, наоборот, будет наблюдаться аномально теплая погода, на 10-12 градусов выше нормы.
Общество,Погода,РИА Новости,
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