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Гаркалин привился от коронавируса за четыре месяца до болезни

Lenta.ruиещё 7
18 минут назад

Актер Валерий Гаркалин, умерший 20 ноября, за четыре месяца до заражения коронавирусом прошел полный курс вакцинации. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на источник в здравоохранении.

Гаркалин привился от коронавируса за четыре месяца до болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В медицинской карте умершего от коронавируса Валерия Гаркалина значится, что артист прошел курс вакцинации "Спутником V" в мае этого года. Информации о каких-либо других прививках, сделанных ранее или позже, в истории болезни пациента нет», — сказал собеседник издания.

По его словам, артист заболел COVID-19 спустя четыре месяца после вакцинации.

Ранее 23 ноября дочь Гаркалина Ника опровергла утверждения, будто ее отец не был привит от коронавируса и купил поддельный сертификат о вакцинации. По ее словам, артист летом вакцинировался двумя компонентами «Спутника V». До этого он также привился вакциной «КовиВак», однако у него не выработались антитела.

Гаркалина госпитализировали в больницу в Коммунарке с подтвержденным COVID-19 в начале октября. Позже его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Врачи несколько недель боролись за жизнь артиста, однако спасти его не получилось — 20 ноября Гаркалин умер.

19 ноября заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что случаи смерти от вакцинации против новой коронавирусной инфекции препаратом «Спутник V» отсутствуют. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в свою очередь назвал «Спутник V» самой эффективной вакциной, так как она предотвращает тяжелое течение болезни, летальный исход и само заболевание.

«Спутник V» был зарегистрирован в России летом 2020 года. Препарат широко используется во многих иностранных государствах, но пока не признан Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Общество,Денис Логунов,Евгений Тимаков,Валерий Гаркалин,ВОЗ,
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