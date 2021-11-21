Невролог назвал новое последствие коронавируса

«Как правило, причиной заикания является логоневроз, но поражение той зоны, которая отвечает за речь, тоже может вызывать заикание. Можно почти однозначно сказать, что при COVID может быть почти все. Коронавирус может вызвать заикание, если будет поражение нервной ткани, отвечающей за речь. Из-за того, что там может возникнуть воспаление, потому что он может непосредственно проникнуть в эту группу нервных клеток. Также он может вызвать тромбоз, ишемию и инфаркт этой группы нервных клеток», — сказал Павел Хорошев.