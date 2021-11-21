Песков объяснил пост сына о гибели блогера Губденском

В Instagram Мики Пескова появился пост о смертельном ДТП с участием блогера Саида Губденского. По мнению автора текста, такие трагедии заставляют задуматься любителей опасной езды только на 2-3 дня. Так происходит со всеми знакомыми автора публикации, написал он и выразил надежду на то, что эта история «кого-то все-таки чему-то научит». При этом Песков-младший признался, что он все равно «продолжит гонять».