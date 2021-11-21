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Песков объяснил пост сына о гибели блогера Губденском

Ювелина Бернст
1 час назад

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил изданию «Подъем», что означает сообщение о гонках на автомобилях, появившееся в Instagram его 17-летнего сына Мики Пескова.

Песков объяснил пост сына о гибели блогера Губденском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это не он [написал]. Это скриншот перепостил», - утверждает представитель Кремля.

В Instagram Мики Пескова появился пост о смертельном ДТП с участием блогера Саида Губденского. По мнению автора текста, такие трагедии заставляют задуматься любителей опасной езды только на 2-3 дня. Так происходит со всеми знакомыми автора публикации, написал он и выразил надежду на то, что эта история «кого-то все-таки чему-то научит». При этом Песков-младший признался, что он все равно «продолжит гонять».

Накануне в Москве столкнулись четыре машины. За рулем одной из них находился 28-летний автоблогер Губденский. Он погиб на месте происшествия. Его друг, сидевший на пассажирском месте скончался в больнице.

Блогера неоднократно привлекали к ответственности и лишали прав за нарушения ПДД.

Общество,Дмитрий Песков,
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