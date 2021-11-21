Названа причина смерти актера Михаила Зубова

Российский актер Михаил Зубов скончался из-за тяжелого течения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на супругу погибшего, Наталью Гердт.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

По ее словам, артист пробыл в реанимации 13 дней. Ранее он был госпитализирован с пневмонией и подтвержденным COVID-19.

Российский актер и продюсер Михаил Зубов скончался в возрасте 42 лет. На экранах он впервые появился в фильме «Ласточка». Затем снимался в фильме Данилы Козловского «Тренер», сериалах «Воронины», «Ищейка», «Спасская» и других. О смерти Зубова сообщила его подруга и коллега, глава «КиноЛицея» Елена Володина.

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. В 2003-м он завершил обучение в Кубанском институте международного предпринимательства и менеджмента, а в 2019-м окончил Школу актерского мастерства «Артанде».