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Актер сериала «Воронины» и фильма «Тренер» умер в 42 года

Майк Габриелян
30 минут назад

Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер в 42 года. О смерти сообщила режиссер Елена Володина.

Умер актер сериала «Воронины» Михаил Зубов
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» - написала Володина в соцсети.

Причина смерти пока не называется.

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, Школу актерского мастерства «Артанде». Играл в сериале «Воронины» и фильме «Тренер» Данилы Козловского, «Спасская», «Ищейка», «Формула жизни» и других.

Общество,Михаил Зубов,Данила Козловский,
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