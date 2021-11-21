Умер актер сериала «Воронины» Михаил Зубов

Российский актер и продюсер Михаил Зубов умер в 42 года. О смерти сообщила режиссер Елена Володина.
«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» - написала Володина в соцсети.
Причина смерти пока не называется.
Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. Окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, Школу актерского мастерства «Артанде». Играл в сериале «Воронины» и фильме «Тренер» Данилы Козловского, «Спасская», «Ищейка», «Формула жизни» и других.