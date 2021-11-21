Подход некоторых россиян, направленный на то, чтобы переждать вакцинацию и не прививаться от коронавируса, является глупым. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Такие люди постоянно подвергают себя заражению при любом контакте с внешним миром, передаёт слова Гинцбурга РИА Новости.
Совершенно глупый подход, о чём я неоднократно говорил. Даже если у человека есть собственный остров с полной инфраструктурой, то рано или поздно ему придётся общаться с внешним миром. Ну и любой контакт — это вероятность того, что он будет заражён или непосредственно через воздух, или через продукты питания, — отметил Гинцбург.
Таким образом учёный ответил на вопрос о том, насколько может быть оправданно стремление людей переждать и не делать прививку от COVID-19, пока страна не достигнет коллективного иммунитета за счёт других.