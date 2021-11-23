Диетолог назвала безвредную норму шоколада

Названа норма шоколада, которую можно съедать ежедневно без вреда для здоровья и фигуры. Об этом сообщила диетолог Марина Аплетаева, пишет «Ридус».

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По словам эксперта, 15 граммов шоколада в день — безвредная норма, которую лучше не превышать. Аплетаева заявила, что шоколад — необязательный продукт в рационе и человек спокойно может без него обходиться.

Диетолог отметила, что лучше выбирать темный шоколад, в котором содержится как минимум 50 процентов какао. От молочного, наоборот, следует отказаться — в нем намного больше сахара. Также Аплетаева посоветовала не злоупотреблять кондитерскими изделиями тем, кто страдает от сахарного диабета, преддиабета, аллергии или болезней ЖКТ. «Если очень хочется сладкого, то шоколад лучше заменить мармеладом или сухофруктами: в них есть пищевые волокна, которые будут тормозить усвоение сахара», — заявила специалист.