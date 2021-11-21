Число вакцинированных россиян превысило 50-процентный порог

Отмечается, что к 19 ноября первый компонент вакцины получили свыше 66 миллионов человек, а полный цикл вакцинации прошли почти 59 миллионов граждан. В Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Белгородской и Мурманской областях от COVID-19 привились свыше 60 процентов граждан.