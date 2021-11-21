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Число вакцинированных россиян превысило 50-процентный порог

Lenta.ru
54 минуты назад

Число вакцинированных от коронавируса взрослых россиян превысило 50-процентный порог. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает KP.RU в воскресенье, 21 ноября.

Число вакцинированных россиян превысило 50-процентный порог
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что к 19 ноября первый компонент вакцины получили свыше 66 миллионов человек, а полный цикл вакцинации прошли почти 59 миллионов граждан. В Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Белгородской и Мурманской областях от COVID-19 привились свыше 60 процентов граждан.

Газета приводит комментарий иммунолога Михаил Костинова, который отметил, что таких показателей недостаточно для начала работы коллективного иммунитета.

«Это значит, что остальные 50 процентов — а это каждый второй — не защищены и могут болеть. В зоне риска десятки миллионов людей», — заявил он.

Общество,Татьяна Голикова,Комсомольская правда,
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