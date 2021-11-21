Умерла филолог и писатель Мариэтта Чудакова

Литературовед и критик Мариэтта Чудакова умерла в воскресенье в больнице в московской Коммунарке на 85 году жизни из-за коронавируса. Об этом сообщила ее дочь Мария Чудакова.

"Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки", - написала она на своей странице в Facebook, уточнив, что время и место прощания будет известно позднее.

Мариэтта Чудакова родилась 2 января 1937 года. В 1959 году она окончила филологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. С 1985 года преподавала в Литературном институте им. А. М. Горького, с 1988 года в качестве приглашенного профессора читала лекции в ряде европейских и американских университетов. Доктор филологических наук, автор книг о творчестве писателей Юрия Олеши, Михаила Зощенко, Михаила Булгакова и других.