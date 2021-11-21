В России назвали самую благородную профессию

Большинство россиян назвали профессию медика самой благородной, сообщил РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob. Труд учителей и воспитателей признали благородным 14% респондентов, рабочих — 8%. По сравнению с проведённым в 2020 году опросом россияне стали чаще причислять к благородным профессию учителя и меньше ценить труд курьеров.

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Как и в 2020 году, среди самых самоотверженных и честных профессий лидером стала работа медиков. Так посчитали 25% опрошенных. В исследовании годом ранее профессию врача назвали благородной 29% россиян.

Женщины отмечали работу медиков почти вдвое чаще мужчин (32% против 17% соответственно). При этом мужчины в четыре раза чаще женщин говорили о благородстве рабочих профессий (13 против 3%).

Работу учителя россияне стали чаще причислять к благородным профессиям (14% сейчас и 10% в 2020 году). По 3% голосов получили профессии спасателей и пожарных. По 2% достались военным, инженерам, волонтёрам и дворникам. Ещё 8% россиян отметили, что благородные и честные работники есть в каждой профессии.

По сравнению с 2020 годом россияне перестали считать труд курьеров самоотверженным. Сейчас респонденты не указали эту профессию. При этом работу в сферах строительства и производства стали называть благородной почти в три раза чаще.