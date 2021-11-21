Погибший в Москве автоблогер жаловался на депрессию

28-летний автоблогер Саид Губденский, погибший в массовой аварии на Кутузовском проспекте в Москве, жаловался на депрессию и сглаз. В своём инстаграме он писал о финансовых проблемах, из-за которых ему пришлось распродать машины и отложить блогерство на второй план. Губденский жаловался, что в Дагестане у него не получилось хорошо зарабатывать, а после переезда в Москву он испытывал мандраж и упадок сил из-за поисков жилья и работы.

Фото: Instagram Instagram

Губденский вёл автоблог, где рассказывал об автомобилях и выкладывал видео экстремальной езды. Он неоднократно заявлял, что хочет стать лидером российского автобизнеса. На момент смерти у него было более 490 000 подписчиков в Instagram, однако после трагедии число подписчиков выросло до 665 000 и продолжает расти.

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Незадолго до смертельной аварии Губденский рассказывал подписчикам, что переживал тяжёлые времена: «В 2020-м году вообще все пошло наперекосяк, в том числе бизнес и работа. Меня сглазили, вероятнее всего, и пришлось продать машины, перенести на второй план блогерство и заняться финансовой сферой жизни», — заявил он в соцсетях.

По словам блогера, на родине в Дагестане он не мог начать хорошо зарабатывать, поэтому летом 2020 года он переехал в Москву. После переезда он испытывал «мандраж» и до обеда лежал в депрессии, пытаясь найти жилье и работу. Позже он стал совладельцем оптового поставщика деталей «Перфоманс» и открыл тюнинг-ателье. Среди друзей Губденского были скандально известные автоблогеры Михаил Литвин и Эдвард Бил. При этом, несмотря на свою любовь к экстремальному вождению, он осудил Била после аварии с его участием и призвал водителей не нарушать правила.

Известно, что Губденского лишали прав за нарушение ПДД. Автоблогер любил экстремальную езду и ездил без номеров. За многократные нарушения — только в 2020 году он заработал 13 штрафов — у него на семь месяцев отобрали водительское удостоверение. По информации прокуратуры Москвы, за день до аварии на Кутузовском проспекте Зайнудинов ехал на машине без номеров по выделенной полосе.

До аварии Губденский выкладывал видео, на котором он гоняет по московским улицам. Блогер хвастался, что ездит по городу со скоростью 150 км/ч. Губденский подписал ролик: «Хасаним в Москве». Сленговое слово «хасанить» означает лихачить и пренебрегать правилами дорожного движения, агрессивно управлять автомобилем, резко перестраиваться, дрифтовать и обгонять другие машины.

20 ноября автоблогер Саид Губденский устроил аварию на Кутузовском проспекте в Москве. За рулём BMW M4 Competition он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes. Виновник аварии скончался до приезда медиков. Его пассажир, президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, умер в больнице. ГИБДД называют причиной аварии опасную езду и «игру в шашки», а также установленную на автомобиле Губденского летнюю резину. На автомобиле блогера также не было видеорегистратора, страховки и номеров.