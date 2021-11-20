Просивший у Путина корову якутский мальчик получил ее

Министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов заявил, что мечта ребенка, дозвонившегося на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, о корове в семье будет исполнена. Его слова приводит РИА «Новости».

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«По решению администрации Чурапчинского района корову решено приобрести на основе социального контракта по программе министерства труда и социального развития республики. Такая социальная помощь оказывается малоимущим семьям и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На днях корову от СХПК "Мындагай" передадут», - заявил Атласов.

Проживающий в поселке Арылах Чурапчинского района Якутии 13-летний мальчик сумел дозвонился на прямую линию с президентом Владимиром Путиным и передал через оператора свою просьбу купить его семье корову. Решение этой проблемы было возложено на местное министерство сельского хозяйства. Семье ребенка предложили участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на приобретение животного.

По словам Атласова, 19 ноября ситуацию рассмотрели на совещании в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. Передача коровы семье ребенка была одобрена.