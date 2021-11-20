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В Белгороде на митинге против QR-кодов спели песню «День Победы»

Ювелина Бернст
28 минут назад

Жители Белгорода вышли на митинг против системы QR-кодов, сообщает Telegram-канал «Белгород № 1».

Около сотни горожан собрались в «Пикник Парке». Протестующие стали петь «День Победы». По данным городского портала Go31.ru, участники акции организовали сбор подписей за отмену QR-кодов и решили записать видеообращения к главе государства Владимиру Путину.

Также сообщается, что на входе в парк стоит автозак, за порядком наблюдают сотрудники полиции.

Митинг не был согласован. Силовики предупредили организаторов и участников протеста о недопустимости участия в подобных мероприятиях.

Накануне в Белгородской области продлили QR-коды для сферы услуг до 6 декабря.

Общество,Видео,Владимир Путин,
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