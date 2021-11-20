Умер актер Георгий Шахет

Актер театра и кино Георгий Шахет скончался на 76 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.
«14 ноября на после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту», - говорится в заявлении Союза.
Георгий Шахет родился 21 декабря 1945 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина в 1974 году. Он известен по ролям в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», «20 декабря», «Капабланка», «Николай Вавилов» и прочих.
В период с 1966 по 1980 годы принимал участие в советской телепостановке «Кабачок «13 стульев». Много снимался в современных телесериалах, таких как: «Штрафбат», «Есенин», «Час Волкова». «Бешеная», «Хиромант-2», «Лесник», «Старые кадры» и ряде других.