Умер актер Георгий Шахет

Актер театра и кино Георгий Шахет скончался на 76 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

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«14 ноября на после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту», - говорится в заявлении Союза.

Георгий Шахет родился 21 декабря 1945 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина в 1974 году. Он известен по ролям в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», «20 декабря», «Капабланка», «Николай Вавилов» и прочих.