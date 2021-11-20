В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Умер актер Георгий Шахет

Елена Прошина
1 час назад

Актер театра и кино Георгий Шахет скончался на 76 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Умер актер Георгий Шахет
Фото: www.kino-teatr.ruwww.kino-teatr.ru

«14 ноября на после тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать. Светлая память доброму, талантливому артисту», - говорится в заявлении Союза.

Георгий Шахет родился 21 декабря 1945 года. Окончил Высшее театральное училище имени Щукина в 1974 году. Он известен по ролям в таких фильмах как «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», «20 декабря», «Капабланка», «Николай Вавилов» и прочих.

В период с 1966 по 1980 годы принимал участие в советской телепостановке «Кабачок «13 стульев». Много снимался в современных телесериалах, таких как: «Штрафбат», «Есенин», «Час Волкова». «Бешеная», «Хиромант-2», «Лесник», «Старые кадры» и ряде других.

Общество,Георгий Шахет,Николай Вавилов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители