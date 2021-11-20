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Патриарх Кирилл назвал Россию «действительно свободной страной»

Ювелина Бернст
28 минут назад
Патриарх Кирилл назвал Россию «действительно свободной страной»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы действительно свободная страна. Это реальный факт», - заявил предстоятель РПЦ.

Он отметил, что Россия сегодня - «лидер свободного мира» и может служить примером другим государствам в сфере соблюдения прав и свобод.

Внутри государства ни по одной из тем нет столкновения общественных интересов и «непримиримых противоречий», считает патриарх.

Он также высказался об обстановке на Украине. Представитель РПЦ отметил, что православная церковь и православные люди не участвуют в политических конфликтах на Украине и не несут ответственность «за этот кошмар». За это ответственны политики, которые допустили противостояние внутри своего народа, сказал митрополит.

20 ноября патриарх Кирилл отмечает 75-летний юбилей.

Общество,Патриарх Кирилл,РПЦ,Московский комсомолец,
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