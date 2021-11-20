Патриарх Кирилл назвал Россию «действительно свободной страной»

Он отметил, что Россия сегодня - «лидер свободного мира» и может служить примером другим государствам в сфере соблюдения прав и свобод.

Внутри государства ни по одной из тем нет столкновения общественных интересов и «непримиримых противоречий», считает патриарх.

Он также высказался об обстановке на Украине. Представитель РПЦ отметил, что православная церковь и православные люди не участвуют в политических конфликтах на Украине и не несут ответственность «за этот кошмар». За это ответственны политики, которые допустили противостояние внутри своего народа, сказал митрополит.