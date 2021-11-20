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«Стало понятно — нет шансов»: Раскрыты обстоятельства смерти Гаркалина

Елена Прошина
25 минут назад

Незадолго до смерти у артиста Валерия Гаркалина врачи обнаружили серьезные проблемы с легкими. Об этом со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах сообщает «Комсомольская правда».

«За день до смерти ему прямо в палату доставили рентген-аппарат. Обнаружилось, что легкие поражены тотально - в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов», - рассказал источник издания.

Напомним, что Гаркалин умер рано утром 20 ноября. Он был госпитализирован с диагнозом COVID-19 в больнице в Коммунарке 2 октября. Артист еще минувшим летом привился от коронавируса, но антитела его организм не выработал.

Сообщалось, что 8 ноября у находящегося в коме актера врачи обнаружили симптомы пневмоторакса. Врачам пришлось прибегнуть к экстренной операции на грудной клетке Гаркалина, чтобы ликвидировать в ней скопление воздуха и крови.

В конце концов 67-летний артист скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока. Известно, что у него было больное сердце и ряд сопутствующих заболеваний.

Общество,Видео,Валерий Гаркалин,Комсомольская правда,
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