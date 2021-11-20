Незадолго до смерти у артиста Валерия Гаркалина врачи обнаружили серьезные проблемы с легкими. Об этом со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах сообщает «Комсомольская правда».

«За день до смерти ему прямо в палату доставили рентген-аппарат. Обнаружилось, что легкие поражены тотально - в процентах сказать невозможно, так как рентген их не определяет. Тогда уже стало понятно, что у народного артиста нет шансов», - рассказал источник издания.

Напомним, что Гаркалин умер рано утром 20 ноября. Он был госпитализирован с диагнозом COVID-19 в больнице в Коммунарке 2 октября. Артист еще минувшим летом привился от коронавируса, но антитела его организм не выработал.

Сообщалось, что 8 ноября у находящегося в коме актера врачи обнаружили симптомы пневмоторакса. Врачам пришлось прибегнуть к экстренной операции на грудной клетке Гаркалина, чтобы ликвидировать в ней скопление воздуха и крови.