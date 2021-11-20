Россия повторила антирекорд смертности от коронавируса

За минувшие сутки от коронавируса скончались 1254 человека, такое же число летальных исходов было зафиксировано 19 ноября. Всего жертвами инфекции с начала пандемии стали 262 843 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба.

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Всего за прошедшие сутки выявлено 37 120 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 заразились около 9,3 млн россиян.

Из больниц на сегодня по выздоровлению выписаны 36 172 пациента. Общее количество выздоровевших составляет почти 8 млн человек. Под наблюдением медиков находятся около 1,9 млн россиян.

В Москве, которая продолжает оставаться лидером в России по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, выявлено за сутки 3239 случаев заражения. Скончались 93 человека и выздоровели 6487 жителей столицы. Также в лидерах по заболеваемасти Санкт-Петербург с 2637 заболевшими, Подмосковье с 1885 заболевшими и Самарская область — 1762 заболевших.

Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать и может скоро закончиться. Однако это не означает окончание пандемии. Россиянам придётся и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.