Россия повторила антирекорд смертности от коронавируса

За минувшие сутки от коронавируса скончались 1254 человека, такое же число летальных исходов было зафиксировано 19 ноября. Всего жертвами инфекции с начала пандемии стали 262 843 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба.
Всего за прошедшие сутки выявлено 37 120 новых случаев заражения. С начала пандемии COVID-19 заразились около 9,3 млн россиян.
Из больниц на сегодня по выздоровлению выписаны 36 172 пациента. Общее количество выздоровевших составляет почти 8 млн человек. Под наблюдением медиков находятся около 1,9 млн россиян.
В Москве, которая продолжает оставаться лидером в России по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса, выявлено за сутки 3239 случаев заражения. Скончались 93 человека и выздоровели 6487 жителей столицы. Также в лидерах по заболеваемасти Санкт-Петербург с 2637 заболевшими, Подмосковье с 1885 заболевшими и Самарская область — 1762 заболевших.
Ранее вирусолог центра имени Гамалеи Александр Бутенко заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России начала отступать и может скоро закончиться. Однако это не означает окончание пандемии. Россиянам придётся и дальше соблюдать меры безопасности, а главное — вакцинироваться.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в 11 субъектах Российской Федерации превысил 60%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В целом по стране этот показатель составляет 50%. Самые высокие цифры демонстрирует Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Чечня. По данным на 19 ноября, прививку от коронавируса первым компонентом вакцины сделали 66 400 393 россиянина, полную вакцинацию прошли 58 713 240 человек. Татьяна Голикова заявляла, что в планах правительства к лету 2022 года достигнуть коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80%.