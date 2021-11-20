СМИ назвали причину смерти Гаркалина

Актер Валерий Гаркалин скончался от полиорганной недостаточности, сообщает Mash.

По данным издания, накануне состояние артиста ухудшилось. На фоне коронавируса у него развился пневматоракс. После этого по очереди стали отказывать внутренние органы.

Актер умер на 68-м году жизни в московской ГКБ № 40 в Коммунарке. Он был госпитализирован с коронавирусом 2 октября. 8 ноября артиста прооперировали.