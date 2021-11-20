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Умер актер Валерий Гаркалин

Ирина Лебедева
31 минуту назад

Актер Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. Валерий Гаркалин снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в десятках спектаклей. Широкую известность ему принесла роль четырех близнецов в фильме Владимира Меньшова «Ширли-мырли».

Умер актер Валерий Гаркалин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2000 году Валерий Гаркалин получил звание заслуженным артистом РФ. В 2008-м он стал народным. Он до последних дней вел преподавательскую деятельность и снимался в кино, - сообщает 5 Канал.

У Валерия Гаркалина были проблем со здоровьем. Первый инфаркт у актера случился на гастролях в Клайпеде в 2008-м. Ему стало плохо прямо на сцене. Артист тогда справился с обширный инфаркт, перенес отрыв тромба и клиническую смерть.

Спустя пять месяцев у него произошел второй инфаркт, но и на этот раз его удалось спасти. Осенью 2021-го звезда «Ширли-мырли» попал в больницу с коронавирусом с серьезным поражением легких. Позже его перевели в реанимацию, затем подключили к ИВЛ. К сожалению, спасти актера врачам не удалось.

Общество,Шоу-бизнес,Валерий Гаркалин,Владимир Меньшов,
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