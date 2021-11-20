Умер актер Валерий Гаркалин

Актер Валерий Гаркалин скончался в возрасте 67 лет. Валерий Гаркалин снялся более чем в 100 фильмах и сыграл в десятках спектаклей. Широкую известность ему принесла роль четырех близнецов в фильме Владимира Меньшова «Ширли-мырли».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 2000 году Валерий Гаркалин получил звание заслуженным артистом РФ. В 2008-м он стал народным. Он до последних дней вел преподавательскую деятельность и снимался в кино, - сообщает 5 Канал.

У Валерия Гаркалина были проблем со здоровьем. Первый инфаркт у актера случился на гастролях в Клайпеде в 2008-м. Ему стало плохо прямо на сцене. Артист тогда справился с обширный инфаркт, перенес отрыв тромба и клиническую смерть.