Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антиваксеров диплома

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать диплома отговаривающих пациентов от вакцинации против коронавируса врачей. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Он отметил, что такие представители медицинского сообщества, используя авторитет профессии, "губят, то есть убивают людей". С инициативой пожизненного лишения диплома медиков, которые саботируют прививочную кампанию выступил сенатор Совета Федерации, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Он предложил ужесточить ответственность для таких врачей вплоть до уголовной и предположил, что они могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинации. Ранее Гинцбург назвал людей, покупающих сертификаты, источниками новых штаммов SARS-CoV-2.