Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антиваксеров диплома

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать диплома отговаривающих пациентов от вакцинации против коронавируса врачей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что такие представители медицинского сообщества, используя авторитет профессии, "губят, то есть убивают людей". С инициативой пожизненного лишения диплома медиков, которые саботируют прививочную кампанию выступил сенатор Совета Федерации, кандидат медицинских наук Александр Башкин.
Он предложил ужесточить ответственность для таких врачей вплоть до уголовной и предположил, что они могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинации. Ранее Гинцбург назвал людей, покупающих сертификаты, источниками новых штаммов SARS-CoV-2.
Глава центра им. Гамалеи добавил, что они и тратят впустую деньги и, что хуже, подвергают себя смертельной опасности.