В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антиваксеров диплома

Газета.Ruиещё 2
44 минуты назад

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поддержал идею лишать диплома отговаривающих пациентов от вакцинации против коронавируса врачей. Об этом сообщает РИА "Новости".

Гинцбург поддержал идею лишать врачей-антиваксеров диплома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что такие представители медицинского сообщества, используя авторитет профессии, "губят, то есть убивают людей". С инициативой пожизненного лишения диплома медиков, которые саботируют прививочную кампанию выступил сенатор Совета Федерации, кандидат медицинских наук Александр Башкин.

Он предложил ужесточить ответственность для таких врачей вплоть до уголовной и предположил, что они могут быть связаны с продавцами поддельных сертификатов о вакцинации. Ранее Гинцбург назвал людей, покупающих сертификаты, источниками новых штаммов SARS-CoV-2.

Глава центра им. Гамалеи добавил, что они и тратят впустую деньги и, что хуже, подвергают себя смертельной опасности.

Общество,Александр Башкин,Александр Гинцбург,Совет Федерации,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители