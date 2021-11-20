Отменить плату за проезд детей предложили в России

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готовит поправки в закон об уставе автотранспорта и городского электротранспорта, которые предусматривают отмену платы за проезд для детей до 16 лет. Сейчас бесплатные поездки на общественном транспорте предусмотрены только для детей до семи лет, пишет РИА Новости.

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Законопроект, вносящий подобные изменения в статьи закона о транспорте, предложил в мае бывший депутат Госдумы Максим Зайцев. Однако на тот момент он получил в правительстве отрицательное заключение.

Мы не хотим терять этот закон, поэтому на бюджет следующего, уже 2023 года мы будем предлагать поправки. Мы запросим регионы о расходах, потому что в части этой статистики, к сожалению, закон не проработан, — говорит глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По словам Останиной, на сегодня субъекты самостоятельно решают эти вопросы. Где-то есть соответствующие распоряжения, где-то действуют социальные карты. Теперь же комитет намерен обобщить материалы и постараться убедить правительство, что эти деньги необходимо выделять из федерального бюджета.

На сегодня действующим законодательством запрещено высаживать из транспорта детей до 16 лет в случае отказа от платы за проезд. Эту норму депутаты не раз предлагали сделать от обратного — разрешить детям до 16 ездить бесплатно.