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Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в российских регионах

Вероника Полынина
1 час назад

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в трех российских регионах: Алтайском крае, Кемеровской области и республике Бурятия. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, республика Бурятия», - рассказала вице-премьер.

Она также назвала регионы, где эпидемиологическая обстановка улучшилась. Ими оказались Москва и Московская область, Воронежская область, Сахалинская область и республика Хакасия. Как подчеркнула зампред правительства, пока речь идет о небольшом снижении заболеваемости.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в среднем по России к 19 ноября составил 50,2%. В 11 российских регионах этот показатель превысил 60%. Среди них Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа. При этом для победы над пандемией требуется достичь уровня коллективного иммунитета в 80 и более процентов.

Общество,Видео,Татьяна Голикова,
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