Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в российских регионах

Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в трех российских регионах: Алтайском крае , Кемеровской области и республике Бурятия . Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Она также назвала регионы, где эпидемиологическая обстановка улучшилась. Ими оказались Москва и Московская область, Воронежская область, Сахалинская область и республика Хакасия. Как подчеркнула зампред правительства, пока речь идет о небольшом снижении заболеваемости.

Ранее Татьяна Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в среднем по России к 19 ноября составил 50,2%. В 11 российских регионах этот показатель превысил 60%. Среди них Белгородская, Московская, Мурманская области, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, республики Карелия, Тыва, Чечня, Чукотский и Ненецкий автономные округа. При этом для победы над пандемией требуется достичь уровня коллективного иммунитета в 80 и более процентов.