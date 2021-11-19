В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Еще одна страна Европы открылась для привитых "Спутником V" туристов

Елена Прошина
34 минуты назад

Словения снова начала выдавать визы российским туристам, сообщается на сайте посольства республики в Москве. Для въезда в страну от россиян потребуется представить сертификат вакцинации препаратом "Спутник V".

Еще одна страна Европы открылась для привитых "Спутником V" туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметили в посольстве, возобновляется выдача всех типов виз гражданам России, в том числе и оформление туристических пропусков. С соответствующим заявлением можно обратиться через центры VFS Global.

Кроме вакцинированных въезд разрешается и для тех, кто перенес болезнь в течение последних шести месяцев и сделал хотя бы первый укол препарата.

Напомним, что с 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и нерегулярные авиаперелеты на Кубу, в Мексику и Катар, а также возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. По большинству направлений еженедельно будут летать по два рейса.

Кроме того, с 1 декабря Россия увеличивает число рейсов с Киргизией, Вьетнамом, Италией, Азербайджаном и Казахстаном.

Общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители