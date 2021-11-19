Еще одна страна Европы открылась для привитых "Спутником V" туристов

Словения снова начала выдавать визы российским туристам, сообщается на сайте посольства республики в Москве. Для въезда в страну от россиян потребуется представить сертификат вакцинации препаратом "Спутник V".

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Как отметили в посольстве, возобновляется выдача всех типов виз гражданам России, в том числе и оформление туристических пропусков. С соответствующим заявлением можно обратиться через центры VFS Global.

Кроме вакцинированных въезд разрешается и для тех, кто перенес болезнь в течение последних шести месяцев и сделал хотя бы первый укол препарата.

Напомним, что с 1 декабря Россия снимает ограничения на регулярные и нерегулярные авиаперелеты на Кубу, в Мексику и Катар, а также возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной. По большинству направлений еженедельно будут летать по два рейса.