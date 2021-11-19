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Самолет SSJ-100 впервые выставлен на продажу на Avito

Газета.Ruиещё 2
52 минуты назад

На сервисе Avito появилось объявление о продаже самолета Sukhoi SuperJet-100.

Самолет SSJ-100 впервые выставлен на продажу на Avito
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость воздушного судна — более 77 млн рублей. В объявлении указано, что самолет находится в Якутии и ранее использовался по назначению.

«Продается Воздушное судно Sukhoi Superjet 100RRJ95B, зав. номер 95019, рег. № RA-89011, в аварийном состоянии после авиационного происшествия на аэродроме г. Якутска. <...> Не подлежит восстановлению, согласно заключению производителя — Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС»)», — говорится в объявлении.

Как сообщили РИА «Новости» в аукционном доме, им поступают звонки от желающих купить самолет. По их данным, воздушное судно продается в рамках процедуры банкротства, а его собственник — страховая компания «Стерх».

Ранее старинную копию конституции Соединенных Штатов продали на аукционе за $43,2 млн, сообщил в Twitter аукционный дом Sotheby's.

Эта печатная копия американской конституции является одной из 13 сохранившихся экземпляров распечаток, которые, в количестве 500 экземпляров, были изданы для делегатов Континентального конгресса на Филадельфийском конвенте 1787 года. На этом законодательном собрании была создана конституция США. Таким образом, эта конституция является старейшим в мире действующим основным законом.

Общество,Гражданские самолеты Сухого,
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