Памятную доску артисту Олегу Далю открыли в Москве

«Сегодня для меня, действительно, волнующий день. Потому что этого события мы ждали 35 лет. Хлопоты за эту доску начались еще в 1985 году, когда стало возможным ставить памятники не заслуженным и не народным артистам СССР. Я очень рада, что в Москве появился памятник Олегу», - сказала на открытии племянница артиста Татьяна Антонюк.