Попросивший у Путина корову мальчик получил ответ

Якутский школьник, который ранее попросил корову у президента России Владимира Путина, получил ответ от Минсельхоза. Об этом сообщает "Подъем".

Фото: Телеграм-канал »Подъём» Телеграм-канал »Подъём»

Родственники мальчика, увидев сообщение с предложением стать предпринимателем, решили, что подобный ответ - отписка.

Летом текущего года учащийся дозвонился на прямую линию с главой российского государства. Мальчик поделился, что недавно у них умерла корова, дававшая порядка 30 л молока в день. Животное также держало в узде все стадо. Данное обращение ученика не вывели, однако адресовали его Минсельхозу Якутии.

13-летнему жителю был прислан ответ, суть которого заключалась в предложении участвовать в программе "Агростартап". В министерстве разъяснили, что предложение направлялось родителям ребенка.

"Агростартап" - это было предложение родителям, не ему самому. Но, может, как-то не очень правильно был сформулирован ответ", - пояснили в пресс-службе.