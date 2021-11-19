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Обратившийся к Путину мальчик получил вместо коровы письмо от чиновников

Газета.Ru
5 минут назад

Якутский школьник, который ранее попросил корову у президента России Владимира Путина, получил ответ от Минсельхоза. Об этом сообщает "Подъем".

Попросивший у Путина корову мальчик получил ответ
Фото: Телеграм-канал »Подъём»Телеграм-канал »Подъём»

Родственники мальчика, увидев сообщение с предложением стать предпринимателем, решили, что подобный ответ - отписка.

Летом текущего года учащийся дозвонился на прямую линию с главой российского государства. Мальчик поделился, что недавно у них умерла корова, дававшая порядка 30 л молока в день. Животное также держало в узде все стадо. Данное обращение ученика не вывели, однако адресовали его Минсельхозу Якутии.

13-летнему жителю был прислан ответ, суть которого заключалась в предложении участвовать в программе "Агростартап". В министерстве разъяснили, что предложение направлялось родителям ребенка.

"Агростартап" - это было предложение родителям, не ему самому. Но, может, как-то не очень правильно был сформулирован ответ", - пояснили в пресс-службе.

При этом корову школьник из Якутии так и не получил.

Общество,Владимир Путин,Минсельхоз,
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