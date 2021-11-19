Пока вы спали: ракетный кризис и ультиматум по конфликту в Донбассе

Фото: РИА Новости РИА Новости

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Роспотребнадзор идет на усиление

Роспотребнадзор подготовил законопроект, вводящий «окончательную федерализацию» ведомства, усиление его влияния на промышленность (в особенности, пищевую) и предусматривающий создание в РФ института санитарного расследования. Об этом рассказал «Коммерсант».

Газета назвала федерализацию «главным отражением амбиций» ведомства (закон 1999 года допускает передачу полномочий санэпиднадзора регионам, это положение хотят отменить). Кроме того, документ Роспотребнадзора официально вносит в законодательство возможность «временной изоляции больного», а также «лиц, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями».

МИД предупредил о новом ракетном кризисе в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москву беспокоят перспективы появления в Европе ракет средней и меньшей дальности. Как сообщает РИА Новости, Рябков считает, что это может спровоцировать новый ракетный кризис.

Дипломат добавил, что Москву также беспокоит понижение США «порога применения ядерного оружия». По его словам, Штаты «доктринально и материально к этому готовятся». Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал, что после выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия в одностороннем порядке обязалась не размещать ракеты «в регионах, где не будут развертываться аналогичные системы американского производства».

Москва поставила ультиматум по нормандским переговорам

Нормандские переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе «больше не в тупике, а в состоянии глубокой заморозки». Как пишет «Коммерсант», такой вывод можно сделать из опубликованной переписки главы МИД России Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами.

Из переписки следует, что Москва не согласится ни на саммит лидеров «нормандской четверки», ни на встречу министров, пока РФ называют стороной конфликта. В МИД Германии российских коллег обвинили в «нарушении дипломатической практики» из-за публикации переписки. «Коммерсант» подчеркивает, что этим шагом в РФ дали понять, что Москва согласна лишь на роль посредника в конфликте.

ЦБ защитит пенсионеров и школьников от мошенников

ЦБ предоставит россиянам возможность отказываться от предоставления дистанционных банковских услуг. Это должно стать дополнительной защитой школьников и пенсионеров от мошенничества, отмечают «Известия».

Пожилые россияне чаще всего становятся жертвами мошенников, школьники 14–17 лет лучше осведомлены об угрозах, но они доверчивы и иногда могут использовать карты на тех торговых площадках, «которые вызывают серьезные вопросы и подозрения в мошенничестве». Аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев отметил, что отключение дистанционных услуг «гарантированно обезопасит их от того, что кто-то воспользуется их персональными данными или возьмет на их имя большой кредит, или похитит деньги с банковского счета». Отказаться от таких услуг можно будет только при личном визите в банк.

МРОТ и прожиточный минимум попытаются обогнать инфляцию

Президент РФ Владимир Путин поручил внести в законопроект о бюджете на 2022–2024 годы поправки, позволяющие увеличить размер прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на 8,6 процента (вместо 6,4 процента). Как пишет «Коммерсант», по расчетам властей, благодаря этому показатели смогут расти опережающими темпами по сравнению с инфляцией.