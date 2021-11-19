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Правнук Сталина потребовал перезахоронить останки генсека

Елена Прошина
12 минут назад

Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада подал прошение об эксгумации тела Сталина из могилы около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин.

Правнук Сталина выступил с требованием
Фото: TwitterTwitter

«Адвокатом, представляющей интересы родного правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада, было подготовлено и направлено в адрес Службы коменданта Московского Кремля заявление о проведении эксгумации останков Сталина», — заявил Горжанкин.

Таким образом правнук хочет добиться исторической справедливости и исполнения посмертной воли генсека, а также узнать, что именно стало причиной смерти Сталина.

«Селим полагает, и это соответствует действительности, что посмертная воля его прадеда выполнена не была», — привел он слова юриста напомнив, что при жизни Сталин неоднократно выражал намерение быть похороненным на Новодевичьем кладбище.

Пресс-атташе напомнил, что в 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной площади в Москве. Однако в 1961 году останки экс-генсека СССР были тайно перезахоронены у подножия Кремлевской стены, без какого-то ни было согласия его родственников, отметил Горжанкин.

«Таким образом, родной правнук Сталина имеет право требовать исполнения воли Сталина. В связи с чем соответствующий запрос сегодня был направлен в Службу коменданта Московского Кремля», — добавил он.

Общество,Вадим Горжанкин,РИА Новости,
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