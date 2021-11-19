Правнук Сталина выступил с требованием

Адвокат правнука Иосифа Сталина Селима Бенсаада подал прошение об эксгумации тела Сталина из могилы около Кремля для погребения на Новодевичьем кладбище. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин .

«Селим полагает, и это соответствует действительности, что посмертная воля его прадеда выполнена не была», — привел он слова юриста напомнив, что при жизни Сталин неоднократно выражал намерение быть похороненным на Новодевичьем кладбище.

Пресс-атташе напомнил, что в 1953 году саркофаг с телом Сталина был помещен в Мавзолее, на Красной площади в Москве. Однако в 1961 году останки экс-генсека СССР были тайно перезахоронены у подножия Кремлевской стены, без какого-то ни было согласия его родственников, отметил Горжанкин.