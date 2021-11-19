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Самолеты с эвакуированными из Афганистана гражданами прилетели в Россию

Елена Прошина
15 минут назад

Самолеты с эвакуированными из Кабула гражданами России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана приземлились на подмосковном аэродроме «Чкаловский». Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Эвакуированных из Афганистана граждан встретили в РФ
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, в настоящий момент пассажиры проходят противоэпидемический и таможенный контроль.

Эвакуация была организована министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению президента страны Владимира Путина. Министерство обороны создало группу из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они доставили в Кабул 36 тонн гуманитарного груза для мирного населения Афганистана. На каждом самолете присутствовала бригада военных медиков, снабженная необходимыми лекарствами и оборудованием.

Последний российский эвакуационный рейс из Афганистана прошел 25 августа. Он состоялся спустя 10 дней после того, как в Кабул вошли вооруженные отряды «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Тогда четыре самолета российских ВКС приняли на борт около 400 граждан России, Таджикистана, Белоруссии и Узбекистана. Позже все четыре самолета совершили посадку также на аэродроме «Чкаловский».

Общество,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Талибан,ООН,РИА Новости,
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