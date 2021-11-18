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Ректор петербургского вуза лишился должности из-за мата на онлайн-конференции

Газета.Ru
15 минут назад

В Санкт-Петербурге уволили ректора Института кино и телевидения (СПбГУКиТ) Александра Евменова. Это произошло после того, как он в ходе видеоконференции в рамках фестиваля "ПитерКит" в присутствии индийского продюсера нецензурно выругался, пишет "Подъем".

Ректор петербургского вуза лишился должности из-за мата
Фото: gukit.rugukit.ru

Как сообщает издание, мужчина забыл выключить микрофон и выразил свое недовольство насчет того, что кинотеатры работают в пандемию.

Позже в Минкульте объявили, что Евменов уходит со своего поста. Его должность должна занять продюсер и сценарист Наталия Горина.

В министерстве объяснили, что кадровые перестановки связаны с необходимостью развития вуза.

При этом студенты полагают, что решение об увольнении Евменова было принято из-за инцидента на видеоконференции.

В пресс-службе СПбГУКиТ в свою очередь заявили, что это не связанные между собой вещи и назвали странным обсуждение "такой ерунды". Новость дополняется.

Общество,Минкультуры,
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